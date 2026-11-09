Середня зарплата у Польщі перевищила 9300 злотих — RMF24

У Польщі середня місячна заробітна плата брутто в третьому кварталі 2026 року становила 9317,01 злотого. Це на 6,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє RMF24 з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі.

Річне зіставлення

У статистичному повідомленні GUS цей результат подано як середню місячну зарплату брутто за весь третій квартал. Зазначений період охоплює липень, серпень і вересень 2026 року. Наведена сума характеризує квартал у цілому, а не окремий місяць. Для річного зіставлення відомство використало аналогічний період попереднього року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Динаміка щодо другого кварталу

Головне статистичне управління Польщі також повідомило про зміну показника відносно попереднього кварталу. У порівнянні з другим кварталом 2026 року середня місячна зарплата брутто зросла на 0,9%. Обидва зіставлення — річне й квартальне — наведено в повідомленні GUS.

Читай нас у