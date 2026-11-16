Серена Вільямс запускає венчурну фірму та планує залучити $200 млн — TechCrunch

Серена Вільямс і її давня бізнес-партнерка Бет Феррейра оголосили про запуск венчурної фірми ранніх стадій Starfire Ventures. Компанія прагне залучити $200 млн для дебютного фонду, який інвестуватиме в компанії, орієнтовані на штучний інтелект.

Інвестиції у фінтех і здоров’я

Як повідомляє TechCrunch, Starfire Ventures планує підтримувати компанії, що розв’язують важливі недостатньо охоплені проблеми людей у сфері економіки вражень. Серед напрямів, які називає фонд, — фінансові технології, здоров’я та велнес.

Новий фонд є окремим від Serena Ventures, яку Вільямс заснувала у 2022 році. Представник Starfire Ventures підтвердив, що Serena Ventures нещодавно здійснила останню інвестицію, однак команда продовжить підтримувати наявний портфель компаній.

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Продовження партнерства

Serena Ventures інвестувала більш ніж у 100 компаній і залучила понад $100 млн капіталу. Бет Феррейра працювала радницею та генеральною партнеркою Serena Ventures, а також спільно інвестувала з Вільямс із 2015 року — зокрема в посівний раунд MasterClass.

За словами Вільямс у пресрелізі, Starfire Ventures створили як структуру, що існуватиме поза межами участі її засновниць. Метою фірми є розширення доступу до капіталу та створення можливостей для більшої кількості людей брати участь у володінні й зростанні трансформаційних бізнесів.

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