Серфер Джон Джон Флоренс відмовився від вайлдкарда на тур 2027 — Channel NewsAsia

Серфер зі США Джон Джон Флоренс не подаватиметься на сезонний вайлдкард до світового туру Світової ліги серфінгу (WSL) у 2027 році. Це рішення суттєво зменшує його шанси відібратися на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, повідомляє Channel NewsAsia. Про рішення спортсмена раніше повідомив ESPN.

Пауза після титулу

34-річний гаваєць, який представляв США на Олімпіадах у Токіо та Парижі, не виступав у чемпіонському турі WSL протягом останніх двох років. Він узяв паузу після здобуття титулу чемпіона світу 2024 року.

За цей час Флоренс переважно подорожував світом під вітрилами разом із дружиною та маленьким сином. Серфер сказав ESPN, що звик планувати життя трирічними відрізками та що його родині потрібно більше часу.

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Умови олімпійського відбору

Згідно із системою кваліфікації в серфінгу, від кожної країни на Олімпіаду можуть відібратися до трьох спортсменів кожної статі — через світовий тур та інші змагання Міжнародної асоціації серфінгу. Водночас збірна США визначає учасників турнірів цієї асоціації за рейтингом світового туру.

Отже, для шансу на олімпійську кваліфікацію Флоренсу потрібно було б посідати високі місця у рейтингу WSL у 2027 році та надалі у 2028-му. Представники збірної США і WSL не надали оперативних коментарів щодо ситуації.

Можливе повернення на Pipeline

Флоренс зазначив, що не виключає майбутніх виступів. Він сподівається отримати вайлдкард на фінальний етап поточного сезону в Pipeline на північному узбережжі острова Оаху, який має відбутися наступного місяця. Серфер наголосив, що не хоче займати місце в турі, якщо не буде повністю зосереджений на змаганнях.

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