Стюарди Формули-1 оштрафували мексиканського пілота Cadillac Серхіо Переса втратою п’яти позицій на старті наступного Гран-прі Катару. Покарання призначили після зіткнення Переса з бразильським новачком Haas Рафаелем Камарою під час гонки в Лас-Вегасі у США, повідомляє Channel NewsAsia.

Рішення стюардів

Інцидент стався на 18-му колі перед 14-м поворотом. Стюарди дійшли висновку, що Перес не мав права на траєкторію в повороті та повністю відповідав за зіткнення.

За це порушення мексиканець мав отримати 10-секундний штраф у гонці. Однак Перес зійшов із дистанції, тому санкцію замінили на втрату п’яти стартових позицій у наступній гонці.

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Наслідки контакту

Камару після зіткнення розвернуло на трасі, проте він зміг продовжити заїзд і фінішував 16-м. Болід Переса після контакту врізався у бар’єри.

Перес заявив, що їхав поруч із Камарою та очікував, що суперник залишить йому простір для проходження повороту. За його словами, бразильський гонщик згодом перепросив і пояснив, що не побачив болід Cadillac. Команда Cadillac, яка проводить дебютний сезон, не набрала жодного очка за 21 гонку. Гран-прі Катару стане передостаннім етапом сезону.

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