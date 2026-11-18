У США сервіс доставки DoorDash домовився придбати сервіс доставки Instacart за $17 млрд готівкою та акціями. Як повідомляє Fortune, DoorDash запропонувала $65 за акцію Instacart — на 26% вище за ціну закриття торгів перед появою повідомлень про можливе поглинання.

Рада директорів Instacart одностайно схвалила угоду, однак її ще мають затвердити акціонери компанії та регулятори, зокрема в Канаді й Ізраїлі. Reuters із посиланням на анонімні джерела повідомило, що Міністерство юстиції США може переглянути злиття. Федеральна торгова комісія не прокоментувала можливий розгляд. Компанії очікують закрити угоду наприкінці 2027 року або в першій половині 2028-го.

Перетин у радах директорів

Увагу до угоди привертає присутність партнерів Sequoia Capital у радах директорів обох компаній. Партнер інвестиційної компанії Альфред Лін входить до ради DoorDash, а інший партнер Sequoia Раві Гупта є головним незалежним директором Instacart. Instacart прямо називає DoorDash конкурентом у річному звіті, тоді як DoorDash використовувала Instacart для порівняння винагороди керівників у 2021–2025 роках.

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Професор Стенфордської школи права Марк Лемлі вважає, що такі зв'язки можуть послаблювати конкуренцію, оскільки директори мають фідуціарні обов'язки перед компаніями, які змагаються між собою. На його думку, подібна ситуація також може створювати стимули до злиття конкурентів.

Антимонопольний контекст

DoorDash почала розвивати доставку продуктів і товарів роздрібної торгівлі у 2020 році, тоді як Instacart співпрацює з Uber Eats у доставці ресторанних страв. За 2025 рік Instacart отримала $3,7 млрд доходу, а DoorDash — $13,7 млрд.

Fortune також зазначає, що Bloomberg повідомляв про розслідування Міністерством юстиції США подібної схеми у венчурній компанії Andreessen Horowitz: її представники входять до рад Databricks і Fivetran. Дослідження Columbia Law Review виявило 4 632 випадки, коли працівники одного інвестиційного фонду входили до рад компаній-конкурентів.

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