У США сержант армії Цзянь Чжао, який служив на базі Джойнт-Бейс-Льюїс-Маккорд у штаті Вашингтон, визнав провину у змові з метою збирання та передачі оборонної інформації покупцям, пов’язаним із Китаєм. Про це з посиланням на Міністерство юстиції США повідомляє Anadolu Agency.

Матеріали про ракетні системи

Згідно з матеріалами суду, 37-річний Чжао був сержантом із забезпечення артилерійської батареї. Від листопада 2021 року до березня 2025 року він діяв у змові з колишнім військовослужбовцем армії США Руоюєм Дуанем, який раніше також визнав провину.

Чжао передавав уривки з інструкцій до високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, фотографував презентації з обмеженим доступом про ракетні системи та військові навчання. Також він продавав військові комп’ютери й жорсткі диски за тисячі доларів.

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Вирок призначено на березень

Чжао заарештували 6 березня 2025 року. Під час затримання агенти вилучили 30 тисяч доларів готівкою та кілька військових жорстких дисків.

Представник ФБР заявив, що військовий порушив присягу, передавши китайському уряду чутливу військову інформацію США. Вирок Чжао мають оголосити 1 березня 2027 року. Йому загрожує до 10 років ув’язнення та штраф до 250 тисяч доларів.

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