Сержант загинув у прикордонній частині Південної Кореї — Channel NewsAsia

У прикордонній військовій частині в Чхорвоні, поблизу кордону з КНДР, загинув сержант армії Південної Кореї. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Міністерство оборони Південної Кореї, вранці 1 листопада військовий зазнав зовнішніх ушкоджень і помер.

Розслідування обставин смерті

Точну причину та обставини смерті встановлюють військові та цивільні слідчі. Міністерство оборони не повідомило інших деталей щодо інциденту.

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Напруженість на кордоні

Смерть військовослужбовця сталася на тлі напруженості вздовж кордону між двома Кореями. 21 вересня троє південнокорейських військових дістали поранення внаслідок вибухів мін на південь від військової демаркаційної лінії.

Південнокорейські військові заявляли, що міни, які вибухнули у вересні, встановила КНДР у межах укріплення кордону, яке, за їхніми словами, Пхеньян проводить із 2024 року. Північна Корея відкинула ці звинувачення. На час повідомлення не було одразу зрозуміло, чи пов’язана смерть сержанта з напруженням на кордоні.

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