Сестер експрем’єра Імрана Хана залишили під вартою ще на 30 днів — The Hindu

У пакистанській провінції Пенджаб влада продовжила ще на 30 днів утримання під вартою трьох сестер ув’язненого колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана — Аліми Хан, Норін Ніазі та докторки Узми Хан. Жінок утримують у в’язниці Кот-Лахпат у Лахорі на підставі Ордонансу Пенджабу про підтримання громадського порядку 1960 року, повідомляє The Hindu.

Рішення влади Пенджабу

Помічник генерального адвоката Пенджабу повідомив Високий суд Лахора, що строк утримання продовжили за рекомендацією заступника комісара Лахора. Після цього суд завершив розгляд заяви про звільнення трьох жінок.

Заяву подав син Аліми Хан Шахрез, який оскаржив утримання сестер. Минулого тижня його адвокат Рана Мудассар Умар заявив у суді, що жінки залишалися у в’язниці після завершення попереднього 30-денного строку утримання 20 жовтня. Суддя Абхер Гул Хан тоді зобов’язав секретаря внутрішніх справ Пенджабу та начальника в’язниці Кот-Лахпат з’явитися на наступне слухання і надати відповіді.

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Затримання на тлі протестів PTI

Аліму Хан затримали 20 вересня, а Узму Хан і Норін Ніазі — наступного дня. Це сталося на тлі спроб партії Pakistan Tehreek-e-Insaf організувати загальнонаціональні протести з вимогою звільнити її засновника Імрана Хана.

Колишній прем’єр-міністр, якому 74 роки, перебуває у в’язниці з серпня 2023 року та фігурує у кількох справах. Він і його партія називають ці справи політично мотивованими. Представники PTI розкритикували продовження утримання сестер, заявивши, що їх не розшукують у жодній кримінальній справі. Колишній федеральний міністр і лідер PTI Муніс Елахі назвав затримання незаконним та заявив, що превентивне утримання не може підміняти звичайне кримінальне право.

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