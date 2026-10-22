Сестра Елізабет Струхс закликала винести уроки з її смерті — ABC News Australia

У Брісбені, Австралія, сестра восьмирічної Елізабет Струхс виступила в останній день коронерського розслідування її смерті та заявила, що сподівається на уроки, які допоможуть урятувати інших дітей. Розслідування перевіряє, чи були належними дії державних органів у справі про захист дитини до її смерті 2022 року, повідомляє ABC News.

Свідчення родини

Старша сестра Джейд Струхс розповіла суду про Елізабет як про кмітливу, добру та лагідну дитину. Вона залишила дім родини в Тувумбі й релігію матері, коли їй було 16 років, а Елізабет — два. За її словами, вона весь цей час думала про молодшу сестру та зберігала її фотографії.

У середині 2019 року батько дівчинки Джейсон Струхс доправив її до лікарні в комі всупереч волі матері Керрі Струхс. Це сталося до того, як в Елізабет діагностували цукровий діабет 1 типу. Керрі Струхс згодом ув'язнили на кілька місяців за недбалість щодо дитини. Під час перебування Елізабет у лікарні Джейд змогла відновити з нею зв'язок і бачила, як сестра навчилася самостійно робити проколи пальця для контролю діабету.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Смерть дитини та вироки

Елізабет Струхс померла вдома в Тувумбі в перший тиждень січня 2022 року після того, як її батько припинив давати їй життєво необхідний інсулін. Джейсон Струхс нещодавно приєднався до релігійної групи The Saints, членкинею якої була його дружина. Група дотримується поглядів проти медичного втручання і, за повідомленням ABC News, тиснула на батька, аби він припинив лікування дитини, вважаючи, що її врятує Бог.

Джейд Струхс дізналася про смерть сестри через кілька днів із повідомлення журналіста, а згодом організовувала похорон. У заяві тітки й дядька дівчинки, Мелісси та Адама Струхс, зачитаній у суді, йшлося про те, що вони бачили племінницю лише в немовлячому віці через відчуження в родині.

У 2025 році Джейсона і Керрі Струхс, а також 11 членів The Saints судили за обвинуваченням у вбивстві. Їх виправдали за цим обвинуваченням, проте визнали винними у ненавмисному вбивстві. Батьків Елізабет засудили до понад 14 років ув'язнення кожного, інших членів групи — до строків від шести до дев'яти років. Коронерка Ейнслі Кіркегорд оголосить висновки розслідування у 2027 році.

Читай нас у