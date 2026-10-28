У Верховному суді штату Квінсленд в Австралії сестра Франсес Кроуфорд дала свідчення у справі про вбивство жінки, у якому обвинувачують її чоловіка Роберта Джона Кроуфорда. Він не визнав вини у вбивстві дружини в їхньому будинку в Аппер-Лок'єрі у липні 2024 року, повідомляє ABC News.

У середу свідчення дали двоє братів або сестер Франсес Кроуфорд, зокрема її старша сестра Тамара Девіс. За її словами, вона була близькою із сестрою та регулярно з нею спілкувалася, а шлюб подружжя «був у занепаді».

Свідчення сестри

Девіс розповіла присяжним, що за кілька днів до смерті Франсес Кроуфорд хвилювалася, що чоловік може почути її телефонну розмову із сестрою. За словами Девіс, Франсес втомилася від романів чоловіка, серйозно розглядала розлучення, але почувалася наляканою та розгубленою.

В іншій розмові, за словами свідки, Франсес Кроуфорд побоювалася, що після розлучення залишиться самотньою й без грошей, оскільки Роберт Кроуфорд хотів забрати всі кошти.

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Девіс також повідомила присяжним, що у своїй заяві поліції розповідала: сестра казала їй про емоційне насильство з боку чоловіка. Вона згадала конфлікт у середині 2023 року, коли Франсес нібито намагалася отримати доступ до телефона чоловіка, а він вирвав пристрій у неї з рук. За словами Девіс, тоді її сестра боялася за власну безпеку.

Сестра Франсес також розповіла, що Роберт Кроуфорд, за словами загиблої, витрачав багато грошей на інших жінок і хобі, але дорікав їй за витрати на себе. Девіс сказала, що Франсес характеризувала його поведінку у розмовах як агресивну та оборонну.

Позиції обвинувачення і захисту

Тіло Франсес Кроуфорд знайшли затиснутим під газонокосаркою з сидінням унизу підпірної стіни. Обвинувачення стверджує, що Роберт Кроуфорд навмисно спричинив смерть дружини шляхом удушення та/або завдання тупої травми, а потім інсценував місце події як нещасний випадок.

Присяжні також уже чули про проблеми у шлюбі, пов'язані з попередніми зрадами Роберта Кроуфорда, а також про твердження, що він міг отримати фінансову вигоду від смерті дружини. Захист наполягає, що Франсес Кроуфорд загинула внаслідок трагічної, хоча й не рідкісної аварії з газонокосаркою, а вбивства не було. Розгляд справи триває.

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