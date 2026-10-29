Сеул і Вашингтон відклали щорічну оборонну нараду до 2027 року — Korea Herald

Південна Корея та США домовилися провести оборонні переговори у Вашингтоні в грудні, а 58-му Консультативну нараду з питань безпеки (SCM) скликати на початку 2027 року. Домовленості досягли під час першої зустрічі міністра оборони Південної Кореї Кан Шин Чхоля з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Себу на Філіппінах, повідомляє Korea Herald.

Зустріч відбулася на полях 13-ї наради міністрів оборони АСЕАН та партнерів. Кан заявив, що союз Південної Кореї та США понад сім десятиліть був опорою миру й процвітання в регіоні. Гегсет, зі свого боку, закликав зміцнювати оборонну співпрацю та спільну оборонну готовність.

Перенесення щорічної SCM

SCM є найвищим щорічним механізмом оборонних консультацій між Сеулом і Вашингтоном. Зазвичай її проводять на початку листопада, по черзі в Південній Кореї та США. Перенесення на наступний рік стане першим таким випадком із 1998 року, коли через напруженість між США та Іраком заплановану на листопад зустріч провели в січні 1999 року.

Речниця Міністерства оборони Південної Кореї Чон Бінна назвала новий графік «двоетапним підходом». За її словами, спершу керівники оборонних відомств мають узгодити ключові питання, а остаточні рішення ухвалити на SCM на початку наступного року.

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Передача оперативного контролю

За даними південнокорейського Міноборони, Гегсет підтвердив відданість США передачі Південній Кореї оперативного контролю у воєнний час, відомого як OPCON. Сторони домовилися тісно співпрацювати, щоб перехід відбувся безперешкодно та своєчасно.

Адміністрація президента Лі Чже Мьона прагнула завершити оцінювання повної оперативної спроможності майбутнього Об'єднаного командування та визначити цільовий рік передачі OPCON на цьогорічній SCM. Представник південнокорейського оборонного відомства також відкинув припущення, що перенесення зустрічі спричинили суттєві розбіжності між союзниками.

На грудневих переговорах можуть обговорити й прагнення Сеула збудувати атомні підводні човни. Перед поїздкою на Філіппіни Кан заявляв, що міністерство очікує порушення цього питання американською стороною та готується до обговорення.

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