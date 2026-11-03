Сеул обрав 10 локацій для перетворення на нічні туристичні об’єкти — Korea Herald

Влада Сеула в Південній Кореї відібрала 10 локацій для проєкту Seoul Starlight Attractions, який має перетворити недостатньо освітлені набережні, районні парки та оглядові майданчики на вечірні туристичні об’єкти. На кожен об’єкт можуть виділити до 1 млрд вон, або близько 746 658 доларів, щоб заохотити вечірні відвідини районів і витрати в місцевих закладах, повідомляє Korea Herald.

Набережні та паркові зони

До переліку увійшла набережна Хиксок у районі Тонджак-гу — маршрут до річки Хан під естакадою Олімпійського шосе. Міська влада зазначає, що територія має краєвиди на острів Нодильсом і міський горизонт, однак їй бракує освітлення та місць для відпочинку.

Там планують облаштувати медіаарт і архітектурне освітлення на опорах мосту, зони відпочинку біля річки, доступний пішохідний маршрут і бігову доріжку. План має залучити більше відвідувачів до ринку Хиксок, а також місцевих ресторанів і кафе.

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У районі Содемун-гу невеликий пагорб Барамсан поблизу комерційного району Сінчхон планують перетворити на сад для спостереження за заходом сонця та нічними краєвидами. Там відремонтують вітряк, а вздовж крутих сходів додадуть освітлення й озеленення.

Плани до 2028 року

Серед інших ініціатив — нове освітлення та фотозони вздовж обсадженої деревами стежки біля струмка Янчечхон у районі Каннам-гу, неподалік кафе в Тогок-доні. Також планують підсвітити історичні будівлі на відрізку вулиці Чондонджиль завдовжки близько 850 метрів у районі Чун-гу.

Локації обрали з 27 пропозицій, поданих 21 районом Сеула. Під час відбору оцінювали безпеку, доступність, інфраструктуру для відвідувачів і зв’язок із місцевим бізнесом. Остаточне фінансування визначатимуть після розгляду детальних планів та виконання адміністративних процедур. Місто має намір створити 25 нічних туристичних об’єктів до 2028 року.

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