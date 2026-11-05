Сеул планує розширити місію до вод біля Ормузької протоки — Korea Herald

Південна Корея планує розширити район дій антипіратського підрозділу Cheonghae, що працює в Аденській затоці, до відкритих вод на південь від Оману в Аравійському морі. До місії хочуть додати морський патрульний літак P-8A, групу зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та безпілотні системи протимінної боротьби.

Як повідомляє Korea Herald, запропонована зміна майже вдвічі збільшить радіус операцій підрозділу — приблизно до 1930 кілометрів. Чисельність Cheonghae мають збільшити на 75 військових, до 395 осіб. Нині до складу підрозділу входять есмінець водотоннажністю 4400 тонн, військово-морський вертоліт, швидкісні катери та інші засоби.

Обмеження для місії

Посадовець Міністерства оборони Південної Кореї на умовах анонімності заявив, що посилення місії матиме небойовий характер, а підрозділ діятиме незалежно від союзних сил. Операції планують обмежити відкритими водами на південь від Оману. Літаку P-8A заборонять вести спостереження за територією Ірану, його територіальними водами та внутрішньою частиною Ормузької протоки.

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Уряд планує подати до Національних зборів пропозицію щодо оновленого мандата після її схвалення Кабінетом міністрів наступного тижня. За законодавством країни, для закордонного розгортання військових або розширення чинної місії потрібна згода парламенту. До мандата також хочуть додати завдання з підтримки зусиль із відновлення свободи судноплавства на міжнародних маршрутах.

Підготовка до протимінних операцій

Групу зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і безпілотні системи розмінування хочуть додати для підготовки до можливої участі Південної Кореї у спільних післявоєнних операціях із відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. За даними видання, розмінування морських мін у протоці може стати одним із головних завдань, що потребуватиме міжнародної координації після завершення війни між США та Іраном.

Для безпосередніх операцій у протоці знадобиться окреме парламентське схвалення. Сеул також прагне базувати додаткові сили в Джибуті та планує розпочати консультації з владою цієї країни після початку парламентської процедури.

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