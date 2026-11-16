Сеул посилить транспорт перед вступним іспитом — Korea Herald

Влада Сеула в Південній Кореї посилить роботу метро та автобусів, а також перенесе початок робочого дня для працівників державних установ на 10:00 через щорічний вступний іспит. Заходи мають допомогти учасникам вчасно дістатися до пунктів тестування, повідомляє Korea Herald.

Понад 113 тисяч учасників

За даними міської влади, іспит складатимуть приблизно 113 тисяч осіб у 228 пунктах тестування в столиці. Випробування триватиме з 8:40 до 17:45 у четвер. Учасники мають зайти до визначених аудиторій у проміжку від 6:30 до 8:10.

Щоб зменшити ранкове навантаження на дороги, на годину пізніше починатимуть роботу працівники мерії, районних адміністрацій та інших державних установ. Метрополітен Сеула додасть 27 рейсів між 6:00 і 10:00. Автобуси курсуватимуть із коротшими інтервалами вранці, коли учасники прямуватимуть до пунктів тестування, а також увечері після завершення іспиту.

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Екстрені поїздки та тиша біля пунктів

Районні адміністрації розмістять біля станцій метро, автобусних зупинок і великих перехресть поруч із пунктами тестування 615 приватних і службових автомобілів для безоплатного термінового перевезення учасників, які запізнюються. Приблизно 2 100 чиновників і волонтерів допомагатимуть поліції підтримувати рух та учасникам сідати до таких автомобілів.

Також місто тимчасово зупинить ремонтні й будівельні роботи поблизу пунктів іспиту, які можуть створювати шум. Автобусні та таксомоторні асоціації попросили не сигналити й уникати різких стартів та гальмувань біля пунктів тестування. Влада посилить контроль за незаконним паркуванням у радіусі двох кілометрів від пунктів іспиту, сусідніх шкіл і станцій метро.

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