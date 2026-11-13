Сеул утретє провів окрему церемонію пам’яті на шахтах Садо — Korea Herald

Південна Корея у п’ятницю провела на острові Садо в японській префектурі Ніїґата окрему церемонію пам’яті корейських жертв примусової праці на місцевих шахтах у період японського колоніального правління на Корейському півострові. Це вже третій рік поспіль, коли Сеул не бере участі в заході, організованому японською стороною, повідомляє Korea Herald.

Участь родичів жертв

У церемонії взяли участь посол Південної Кореї в Японії Лі Хьок, інші посадовці та дев’ятеро членів родин. У промові дипломат заявив, що багатьох корейських працівників доправили на Садо проти їхньої волі та примушували працювати в шахтах.

За словами Лі, корейцям доручали особливо небезпечну й виснажливу роботу, а самі працівники зазнавали постійного страху травм, ізоляції та невизначеності щодо майбутнього. Він висловив співчуття жертвам і їхнім родинам та наголосив на необхідності осмислення болісної історії шахт як об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Представник родин жертв Чхве Чже Сік висловив сподівання, що його покійний батько зможе спочивати з миром. Після церемонії родичі відвідали колишнє місце гуртожитку, де жили корейські робітники, поклали квіти та побували в інших пов’язаних із ними локаціях.

Розбіжності з Токіо

Японія провела власний меморіальний захід 12 вересня, який організував місцевий комітет на Садо. Представник японського МЗС Юкія Хамамото визнав, що працівники з Корейського півострова працювали в небезпечних і важких умовах, однак прямо не згадав примусовий характер праці.

Сеул відмовився долучитися до японської церемонії через розбіжності щодо формулювань про історичні обставини праці корейців. Шахти Садо внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в липні 2024 року за згодою Південної Кореї. За даними матеріалу, в період колоніального правління там у важких умовах мобілізували приблизно 1 500 корейців.

Читай нас у