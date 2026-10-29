Сеул заявив про зближення з США щодо передачі оперативного контролю — Korea Herald

Південна Корея та США досягають прогресу в переговорах щодо передачі оперативного контролю на випадок війни (OPCON). Про це під час парламентської перевірки роботи президентської адміністрації в Сеулі заявив радник президента з національної безпеки Ві Сон Лак, повідомляє Korea Herald.

За його словами, Сеул проводить консультації з Вашингтоном, прагнучи завершити передачу OPCON упродовж президентського терміну Лі Чже Мьона. Ві заявив, що сторони продовжать переговори та поінформують про їхні результати.

Побоювання щодо затримки

Питання про можливе перенесення строків активізувалося після того, як щорічну Консультативну нараду з безпеки Південної Кореї та США відклали до початку наступного року. Додаткові сумніви виникли після заяви командувача американських сил у Кореї генерала Ксав’є Брансона 14 жовтня: він сказав, що зміни в безпековому середовищі та військовому плануванні сформували нові контрольні показники, яких необхідно досягти перед передачею контролю.

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Ві відповів, що союзники домовилися прагнути якнайшвидшої передачі OPCON на умовах, визначених на початку роботи попередньої адміністрації Мун Чже Іна. Він додав, що консультації тривали й нещодавно, зокрема під час переговорів очільників оборонних відомств Південної Кореї та США на Філіппінах. За словами радника, сторони зблизили позиції щодо умов і термінів передачі, а Сеул працює над виконанням необхідних вимог та узгодженням графіка з Вашингтоном.

Можлива місія біля Ормузької протоки

Окремо Ві повідомив, що Сеул розглядає можливість відправити морський патрульний літак для міжнародних зусиль із захисту свободи судноплавства через Ормузьку протоку. Остаточного рішення, за його словами, ще не ухвалили. Південна Корея також вивчає розширення зони дій антипіратського військово-морського підрозділу Cheonghae, який нині працює в Аденській затоці, до Оманської затоки.

Радник наголосив, що консультації зі США щодо можливого внеску відбуваються з урахуванням вказівки президента Лі не брати участі в бойових операціях або війні. Він також заявив, що спільні військові навчання зі США можуть коригуватися залежно від обставин, але залишаються необхідними.

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