Сеул звернеться до Радбезу ООН через звинувачення КНДР у мінуванні — Korea Herald

Південна Корея 22 жовтня має направити до Ради Безпеки ООН лист щодо ймовірного порушення КНДР Угоди про перемир’я в Корейській війні. Звернення стосуватиметься двох вибухів, спричинених мінами, 21 вересня в демілітаризованій зоні, внаслідок яких постраждали троє південнокорейських військових, повідомляє Korea Herald.

Лист до Ради Безпеки

МЗС Південної Кореї заявило, що посол країни при ООН передасть лист голові Радбезу в Нью-Йорку. У ньому Сеул пояснить, що вибухи, за висновками південнокорейських військових і Командування ООН, спричинили протипіхотні міни, встановлені КНДР на південь від військової демаркаційної лінії.

Південнокорейська сторона вважає це порушенням Угоди про перемир’я, яка припинила бойові дії Корейської війни 1950–1953 років. У листі також вимагатимуть від Пхеньяна вибачень і належних заходів, а також закликатимуть до діалогу, щоб не допустити подальшої ескалації та відновити довіру. КНДР заперечує відповідальність за інцидент.

Напруга на кордоні

Речник південнокорейського зовнішньополітичного відомства Пак Ду Сун заявив, що Сеул також прагне звернути увагу Радбезу на спроби КНДР назвати законні операції південнокорейських військових поблизу демаркаційної лінії провокаціями та покласти на Південну Корею відповідальність за зростання напруженості.

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За даними видання, Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, останніми днями виступила із серією заяв проти військових операцій Південної Кореї біля кордону. Вона також погрожувала привести в готовність пропагандистські гучномовці, спрямовані на Південну Корею.

КНДР укріплює свій кордон на півдні із квітня 2024 року: встановлює міни, зводить огорожі та бар’єри. Під час цих робіт північнокорейські військові неодноразово наближалися до або перетинали військову демаркаційну лінію, після чого сили Південної Кореї передавали попередження та здійснювали попереджувальні постріли.

У серпні 2015 року Сеул уже звертався до голови Радбезу ООН після того, як двоє південнокорейських військових дістали тяжкі поранення від дерев’яних коробкових мін у демілітаризованій зоні.

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