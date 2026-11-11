Сеульський національний університет планує відбирати стипендіатів — Korea Herald

Сеульський національний університет у Південній Кореї планує надавати стипендії лише частині студентів першого набору нового Global Talent Division — бакалаврського підрозділу для іноземців. Кандидатів відбиратимуть за академічними результатами та іншими критеріями, повідомляє Korea Herald.

Підтримка для відібраних студентів

Стипендії передбачають у межах чинної програми Global Talent Scholarship для іноземних студентів бакалаврату. Обрані учасники можуть отримати повне покриття вартості навчання та щомісячну виплату в 1 млн вон, або близько 750 доларів, на проживання. Така підтримка може надаватися до трьох семестрів.

Водночас продовження виплат не буде автоматичним. Університет має намір щосеместру оцінювати академічну успішність отримувачів та інші чинники, перш ніж ухвалювати рішення про подальшу стипендію.

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План ще не затвердили остаточно

Уточнення університету відрізняється від попередніх коментарів декана SNU College Но Ю Сун. Він заявляв, що заклад готувався надати стипендії всім студентам відносно невеликого першого набору, а диференціацію допомоги розглядали на етапі подальшого розширення підрозділу. Офіс глобальних справ університету натомість повідомив, що вибірковий підхід діятиме вже для першого набору.

Остаточні критерії та порядок роботи програми ще мають затвердити. Для цього університет повинен визначити вартість навчання на 2027 рік через комітет з розгляду плати за навчання та завершити розподіл бюджету. Комітет зазвичай збирається у грудні, а бюджет університет затверджує у грудні—січні. Фінансувати стипендії планують з внутрішнього корпоративного бюджету закладу.

Global Talent Division планує розпочати прийом іноземних студентів восени 2027 року. Вони вступатимуть без обраної спеціальності та протягом приблизно двох-трьох семестрів вивчатимуть корейську мову й базові дисципліни, після чого зможуть перейти на доступні спеціальності університету.

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