Сеульський суд транслюватиме оголошення рішення у справі Юна — Korea Herald

За даними Korea Herald, у Південній Кореї Сеульський високий суд дозволив телерадіомовникам вести пряму трансляцію засідання, на якому оголосять апеляційне рішення у справі колишнього президента Юн Сок Йоля. Засідання у справі про обвинувачення в порушенні виборчого законодавства призначили на наступну середу на 14:00.

Судові посадовці повідомили, що районний суд у липні засудив Юна до 18 місяців позбавлення волі з відстроченням виконання вироку на три роки.

Обвинувачення у неправдивих заявах

Юна обвинувачують у неправдивих заявах, зроблених під час кампанії перед президентськими виборами у березні 2022 року. На тих виборах він переміг як кандидат Партії народної влади.

За версією обвинувачення, у грудні 2021 року на пресзаході Юн неправдиво заявив, що ніколи не знайомив адвоката з колишнім податковим посадовцем. Цей посадовець є старшим братом колишнього старшого прокурора Юн Де Чжина, якого видання називає близьким соратником Юна з часів його роботи в прокуратурі.

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Також Юну закидають неправдиву заяву в інтерв’ю в січні 2022 року. Він стверджував, що партійний посадовець познайомив його з шаманом Чон Сон Бе, водночас заперечуючи, що зустрічався з ним разом із дружиною Кім Кон Хі.

Можливе повернення коштів

Якщо апеляційний суд залишить вирок у силі, а згодом він набуде остаточної сили після можливого розгляду у Верховному суді, Партія народної влади повинна буде повернути державі 39,7 млрд вон, або близько 29,7 млн доларів, відшкодованих витрат на виборчу кампанію.

За виборчим законодавством Південної Кореї партії отримують державне відшкодування витрат на кампанію, якщо їхній кандидат здобув щонайменше 15% голосів. Однак вони мають повернути всю суму, якщо кандидату остаточно призначають покарання у вигляді позбавлення волі або штрафу від 1 млн вон за порушення виборчого законодавства.

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