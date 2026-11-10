Шах доручив забезпечити водопостачання Карачі та Хайдарабада — Dawn

Головний міністр пакистанської провінції Сінд Сеїд Мурад Алі Шах доручив профільним відомствам забезпечити безперебійне водопостачання Карачі та Хайдарабада під час запланованого закриття каналів і греблі. Він наголосив, що для покращення постачання води до Карачі необхідно не лише розширювати інфраструктуру, а й ефективніше використовувати вже доступні ресурси, повідомляє Dawn.

Зменшення втрат у каналах

Під час наради в резиденції головного міністра обговорили заходи зі скорочення втрат води в канальній системі, підвищення ефективності її транспортування та організацію постачання в межах проєкту K-IV. Шах заявив, що потреби Карачі у воді зростають, а збереження ресурсу завдяки кращому управлінню каналами та їхньому облицюванню є не менш важливим, ніж спорудження нових об'єктів.

Окремо посадовці розглянули роботи з облицювання каналу Калрі-Багар, або KB Feeder, який є головним каналом подачі води до Карачі. За словами Шаха, ці роботи мають зменшити втрати води та збільшити її обсяг, доступний місту. Міністр планування, розвитку та іригації Джам Хан Шоро і секретар іригаційного відомства поінформували про перебіг робіт, очікувану економію води й ситуацію із запасами в озері Кінджхар.

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Координація для двох міст

Шах доручив іригаційному департаменту та Корпорації водопостачання і каналізації Карачі (KWSC) постійно координувати дії й планувати постачання, спираючись на актуальну оцінку наявних водних ресурсів. Відомства також мають спільно оцінити потреби Карачі та Хайдарабада, завчасно підготувати необхідні заходи й налагодити своєчасний обмін інформацією, щоб уникнути перебоїв.

На нараді також розглянули звіт про техніко-економічну доцільність греблі Котрі. Головний міністр заявив, що рішення щодо великих водогосподарських об'єктів мають ґрунтуватися на технічних оцінках, довгостроковій сталості та потребах провінції у воді. Він також доручив стежити за ходом робіт на KB Feeder і враховувати очікувану економію води в подальшому плануванні постачання для Карачі.

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