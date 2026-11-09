Шахрайські схеми, пов’язані з виборами, завдали збитків на Тайвані — Taipei Times

На Тайвані шахрайські схеми, пов’язані з майбутніми місцевими виборами, за останні два місяці завдали потерпілим збитків на NT$20,15 млн, або близько US$614,9 тис. Про це повідомило Кримінальне слідче бюро Тайваню. За даними Taipei Times, лише минулого місяця правоохоронці отримали 87 повідомлень про таке шахрайство, а сума втрат сягнула NT$19,11 млн.

Схема з виборчими сувенірами

В одному з випадків педагог із Гаосюна побачив у соціальних мережах допис про безкоштовні виборчі сувеніри з оплатою доставки в NT$40. Після переходу за посиланням цю людину попросили пройти нібито процедуру підтвердження особи.

Згодом особа, яка видавала себе за продавця, заявила, що її рахунок заблокували, та попросила допомогти, стверджуючи, що цей рахунок потрібен для утримання родини. Потерпілий виконав вказівки людини, яка представилася працівником банку, і здійснив 32 онлайн-операції. Збитки становили NT$1,39 млн.

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Операції через QR-коди

В іншому випадку людина, яка хотіла отримати парасольку з виборчою символікою, стала жертвою шахрая, що видавав себе за працівника служби підтримки. Потерпілого переконали відсканувати та згенерувати QR-код, який дав зловмисникам змогу зняти з рахунку понад NT$920 тис.

У бюро зазначили, що шахраї зазвичай представляються працівниками банків або служб підтримки та схиляють людей до операцій в інтернет-банкінгу, безкарткового зняття готівки чи сканування QR-кодів. Серед поширених приводів — заяви про нібито замороження рахунку або потребу підтвердити платіж. Правоохоронці наголосили, що законні платежі не потребують виконання банківських операцій для їх підтвердження.

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