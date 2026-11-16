Шахраї від імені ексглави Nvidia просили NT$1 млн через iMessage — Taipei Times

Кримінальне бюро розслідувань (CIB) попередило про шахрайські повідомлення від імені ексглави Nvidia Дженсена Хуанга, у яких адресатів просили переказати 1 млн NT$. Як повідомляє Taipei Times, CIB підтвердило, що розсилку здійснювали через сервіс Apple iMessage.

Вимога грошей і обіцянка винагороди

У повідомленні фальшивий Хуанг стверджував, що уряд США нібито підставив його, і заявляв про термінову потребу в грошах для викриття цієї змови. За даними бюро, зловмисник обіцяв назвати на честь одержувача майбутню відеокарту Nvidia GeForce RTX 6090, коли нібито повернеться керувати компанією.

У CIB повідомили, що поки не отримували даних про людей, які стали жертвами цієї схеми. Там також припустили, що розсилка, ймовірно, була спробою шахрайства, замаскованою під пародійний мем.

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Як не стати ціллю шахраїв

У бюро зазначили, що шахрайські угруповання часто використовують імена знаменитостей і сенсаційні історії під час масових розсилок. Цю схему назвали оновленою версією так званого військового романтичного шахрайства: зловмисник може видавати себе за військовослужбовця у зоні бойових дій на Близькому Сході та просити гроші на втечу або виїзд.

CIB застерегло не відповідати на повідомлення з незнайомих номерів і не переходити за посиланнями в них. Шахраї можуть позначати номери тих, хто відповів, як активні та використовувати їх для подальших спроб обману або фішингу. Підозрілі повідомлення радять блокувати й повідомляти про них на антишахрайську гарячу лінію 165.

У бюро наголосили, що прохання керівника міжнародної корпорації переказати гроші пересічній людині або термінова вимога коштів для розв'язання нібито складної ситуації є ознаками шахрайства. Також громадян закликали обережно ставитися до перебільшених чи неправдивих обіцянок прибутку, зокрема високої дохідності інвестицій.

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