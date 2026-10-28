Шахта Makhado у ПАР починає роботу попри заперечення екологів — Daily Maverick

Вугільна шахта Makhado, яку контролює MC Mining, на півночі ПАР входить у фазу виробництва попри тривале оскарження її дозволів коаліцією фермерів, сільських громад і природоохоронних організацій. Підприємство розташоване поблизу Тшипісе, у межах біосферного резервату Вхембе, де також планують розвивати металургійні виробництва в спеціальній економічній зоні Мусіна-Махадо.

Як повідомляє Daily Maverick, контролювальний акціонер MC Mining — Kinetic Development Group — також є одним з основних інвесторів промислової зони. Серед пов’язаних проєктів — ферохромний завод потужністю 1 млн тонн на рік, схвалений у травні, а також запропонований коксохімічний і енергетичний комплекс потужністю 3 млн тонн на рік.

Суперечка щодо води

Представники коаліції стверджують, що окремі шахти та промислові об’єкти розглядають у процедурах оцінки впливу на довкілля відокремлено, без належної оцінки їхнього сумарного навантаження на водні ресурси. Вони вказують на ризики для басейну річки Нзелеле, який уже має обмежені запаси води.

У червні юридична фірма Richard Summers Inc від імені Living Limpopo, Earthlife Africa, біосферного резервату Вхембе та інших організацій подала 97-сторінкове заперечення на проєкт екологічної оцінки коксохімічного підприємства. Автори звернення вимагали спершу підтвердити наявність надійного і сталого водопостачання для виробництва.

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Коаліція також заявляє, що відкачування води з відкритих вугільних кар’єрів може знижувати рівень підземних вод. У поданих запереченнях наведено оцінку ризику виснаження водоносних горизонтів на площі до 3 600 квадратних кілометрів навколо кар’єрів. За даними Daily Maverick, у пробах із свердловин поблизу Makhado вже виявляли миш’як.

Оскарження дозволів

У 2021 році коаліція оскаржила зміну дозволу Makhado, яка скасувала тодішній строк початку видобутку. За словами представниці Living Limpopo Лорен Лібенберг, апеляцію не розглядали понад п’ять років, тоді як будівництво тривало. Цього місяця міністр відхилив звернення, коли шахта вже входила у виробничу фазу.

MC Mining відкинула твердження про незаконну діяльність, однак коаліція з цим не погоджується та розглядає можливість оскарження нового рішення. Противники промислового розвитку пропонують альтернативну модель — спеціальну екологічну економічну зону Вхембе з інвестиціями у збереження природи, туризм, стале сільське господарство та відновлення деградованих земель.

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