У Китаї основні фондові індекси різко зросли в п’ятницю, 27 листопада, після того, як Держрада на чолі з прем’єр-міністром Лі Цяном закликала посилити стабілізацію фондового ринку. Як повідомляє Channel NewsAsia, Шанхайський композитний індекс зріс на 4,2%, а індекс найбільших компаній CSI300 — на 3,7%.

Підтримка державних інвесторів

Це стало найбільшим денним підйомом обох індексів із жовтня 2024 року, коли Пекін запровадив масштабні стимули для ринку. За повідомленням державного агентства Сіньхуа, Держрада назвала ринки капіталу важливими для економіки та заявила, що Central Huijin — китайський підрозділ суверенного фонду China Investment Corp — посилить роль квазистабілізаційного фонду для забезпечення достатньої ліквідності.

Уряд також закликав удосконалити політику, яка заохочуватиме довгострокові фонди інвестувати в акції, і посилити захист від ризиків, що можуть надходити із закордонних ринків. Раніше влада послабила правила маржинального кредитування та знизила торговельні комісії.

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Зростання технологічного сектору

Технологічний індекс STAR 50 підскочив на 15%, що стало його найбільшим одноденним зростанням за два роки. Індекси компаній напівпровідникового сектору CSI Semiconductor Industry та STAR Chip додали понад 17%, а індекси акцій компаній у сферах штучного інтелекту, хмарних обчислень і споживчої електроніки зросли більш ніж на 10%.

Підйом поширився і на Гонконг: індекс Hang Seng зріс на 1,9%, а Hang Seng Tech — на 6%. Офшорний курс юаня зміцнився на 0,1% до долара США, досягнувши найвищого рівня за три тижні. Водночас аналітики застерегли, що підтримки державних інвесторів може бути недостатньо для тривалого відновлення без поліпшення фундаментальних економічних показників.

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