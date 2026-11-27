У Швеції загальнонаціональне реєстрове дослідження виявило зв’язок між щепленням від грипу під час госпіталізації через інфаркт міокарда та нижчою смертністю протягом наступних 12 місяців. Після зіставлення груп смертність серед вакцинованих пацієнтів становила 2,7%, серед невакцинованих — 4,9%. Як повідомляє News-Medical, вакцинацію пов’язали з на 47% нижчою відносною небезпекою смерті.

Дані шведського реєстру

Дослідники використали дані кардіологічного реєстру SWEDEHEART, який охоплює всі лікарні Швеції, що надають допомогу пацієнтам із гострим інфарктом міокарда. До аналізу включили людей, яких виписали живими в період від 1 листопада до 1 березня протягом чотирьох сезонів грипу у 2021–2025 роках.

Із 12 711 пацієнтів, які відповідали критеріям, щеплення в лікарні отримали лише 6%, тоді як 94% не вакцинувалися. Серед невакцинованих 84,9% не пропонували вакцину, 1,5% відмовилися від неї, а для 13,6% вказали інші причини.

Порівняння результатів

Щоб врахувати відмінності між пацієнтами, автори застосували зіставлення за оцінкою схильності до вакцинації. У підсумку сформували дві збалансовані групи по 723 людини. Середній вік учасників становив близько 65 років, приблизно 78% були чоловіками, а близько 90% пройшли черезшкірне коронарне втручання.

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За середній період спостереження у 323 дні померли 18 вакцинованих і 33 невакцинованих пацієнти. Статистично значущої різниці за повторним інфарктом, незапланованим повторним коронарним втручанням чи комбінованим показником цих подій і смертності не виявили.

Обмеження дослідження

Автори наголошують, що це спостережне дослідження, тому воно не доводить, що саме вакцинація спричинила кращу виживаність. На результат могли впливати відмінності у стані здоров’я, фізичній ослабленості, поведінці та соціально-економічних чинниках пацієнтів, які не вдалося повністю врахувати. Точність оцінок також обмежували невелика кількість вакцинованих учасників і смертей, а також неповні дані про щеплення.

Дослідження опублікували в журналі The Lancet Regional Health – Europe. Європейські рекомендації щодо гострих коронарних синдромів передбачають вакцинацію від грипу під час госпіталізації, однак результати реєстру засвідчили низьке застосування цього підходу у звичайній клінічній практиці.

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