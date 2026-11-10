Щонайменше 12 людей загинули в масових ДТП на автомагістралі в Болгарії — Tagesschau
Щонайменше 12 людей загинули, ще близько 50 дістали поранення внаслідок масових ДТП на автомагістралі в Болгарії. Аварії за участю десятків транспортних засобів сталися поблизу міста Ямбол на південному сході країни, на трасі між Софією та чорноморським курортом Бургас.
Туман і мокра дорога
Обидва напрямки автомагістралі між Софією та Бургасом були охоплені зіткненнями. Дорожнє покриття було мокрим, а видимість погіршував густий туман. Про кількість загиблих і поранених повідомляє Tagesschau з посиланням на офіційні дані.
На місці працюють 14 пожежних команд, а також військовослужбовці з батальйону, дислокованого неподалік. До рятувальної операції також залучили військово-транспортний літак.
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Візит фон дер Ляєн скоротили
На момент, коли стало відомо про аварії, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перебувала в Болгарії з візитом. Вона зустрічалася з новим прем’єр-міністром країни Руменом Радевим, зокрема для обговорення ймовірних атак російських безпілотників у Чорному морі.
Через масштабну рятувальну операцію візит президентки Єврокомісії скоротили. Фон дер Ляєн висловила співчуття. Заплановане на другу половину дня засідання уряду в Софії, за даними джерела, може не відбутися.
За даними досліджень ЄС за 2025 рік, у Болгарії зафіксували 71 загиблого в дорожніх аваріях на мільйон жителів — це найвищий показник серед країн Євросоюзу. У Болгарії орган із безпеки дорожнього руху створили лише у 2019 році.