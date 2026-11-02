Щонайменше 15 акаунтів публікували з Індії на підтримку Стівенс — Al Jazeera

Щонайменше 15 із 28 профілів у X, які поширювали відео на підтримку кампанії конгресвумен Гейлі Стівенс на праймеріз Демократичної партії у штаті Мічиган у США, публікували дописи з Індії. Про це повідомляє Al Jazeera.

Анонімна група дослідників дезінформації Antibot4Navalny виявила щонайменше 28 профілів у X, які поширювали ролики на користь кампанії Стівенс. За даними групи, відео сукупно набрали понад 7 млн переглядів. Al Jazeera встановила, що щонайменше 15 із цих акаунтів публікували дописи з Індії.

Дослідники Media Forensic Hub при Clemson University також виявили подібні тактики, які застосовували індійські акаунти й сторінки, що працюють за винагороду, на підтримку Стівенс у змаганні з Абдулом Ель-Сайєдом. Стівенс балотувалася до Сенату США, однак 4 серпня програла праймеріз Ель-Сайєду, який став кандидатом Демократичної партії на проміжних виборах.

Приховані сторінки

За даними видання, індійські політичні консультанти використовують анонімні сторінки в соцмережах для поширення контенту, який не публікують офіційні передвиборчі штаби. Такі сторінки можуть створювати з нуля, перейменовувати для потреб кампанії або брати в користування вже наявні профілі.

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22-річний індійський контент-автор Раджан Кумар розповів, що у 2022 році створював пости й відео для неофіційних сторінок на підтримку президентської кампанії Вільяма Руто в Кенії. За його словами, він отримував близько 7 доларів на день і в окремі дні мав підготувати до 100 матеріалів. Кумар стверджує, що йому доручали монтувати виступи опонентів так, щоб змінювати зміст їхніх заяв, а також готувати публікації з неправдивими твердженнями.

Обхід правил платформ

Консультанти, з якими спілкувалося видання, заявили, що для роботи з іноземними виборчими кампаніями використовують VPN і зміну країни походження профілів. Правила Meta забороняють продаж, купівлю або обмін акаунтами, а також використання неправдивих чи викрадених особистостей. Meta і Google також вимагають від політичних рекламодавців підтверджувати особу та розкривати інформацію про оплату реклами, хоча конкретні правила відрізняються залежно від країни.

Консультант Тушар Гірі повідомив про переговори з представниками президентської кампанії в Суринамі, які не завершилися угодою. Автор книжки про політичні консалтингові компанії Амог Дар Шарма розповів, що під час дослідження виявив роботу індійських консультантів в Австралії та Німеччині. Інші консультанти також заявили виданню про роботу на кампаніях у Непалі та Шрі-Ланці.

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