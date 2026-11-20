Щонайменше 17 жінок із Росії та інших країн колишнього СРСР були втягнуті до мережі сексуальної експлуатації американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Троє з них згодом намагалися притягнути його до відповідальності за пережите насильство, повідомляє Meduza English з посиланням на Reuters.

Пошук через модельні агентства

За даними Reuters, Епштейн використовував модельні агентства для пошуку молодих жінок, обіцяючи допомогу в розвитку кар’єри. Росія була одним з основних місць, де люди з його оточення вербували молодих жінок. Важливу роль у цьому відігравав модельний агент і друг Епштейна Жан-Люк Брюнель.

Колишня модель Тісія Гейсман розповіла, що 1991 року відвідала вечірку, яку влаштував Брюнель і на якій був Епштейн. За її словами, весь вечір на колінах Епштейна сиділа дівчина, яку вона назвала росіянкою. Гейсман зазначила, що дівчина виглядала значно молодшою за неї, хоча самій моделі тоді було 18 років. Reuters не зміг установити ім’я та точний вік цієї дівчини.

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Знайомства для Епштейна

В останнє десятиліття життя Епштейна щонайменше дев’ять жінок із колишнього СРСР, більшість з яких були росіянками, рекомендували йому своїх знайомих. Зокрема, 2013 року одна з жінок надіслала Епштейну листа з пропозицією познайомити його з трьома молодими жінками, яких описала як привабливих і розумних. Вона також попередила, що не хоче бути причетною до цього, якщо він має намір «гратися» з ними.

Епштейна звинувачували в керуванні масштабною мережею сексуальної експлуатації. Він помер у в’язниці США 2019 року. Брюнель помер 2022 року, коли його розслідували за підозрою у зґвалтуванні. Раніше також повідомлялося, що Епштейн двічі відвідував Росію — у 1998 і 2002 роках, листувався з російськими бізнесменами та прагнув зустрічі з Володимиром Путіним.

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