Щонайменше 72 старателі загинули під час авіаудару в Судані — Al Jazeera

Поблизу Джабаль-ель-Айгдат у регіоні Червоного моря в Судані щонайменше 72 кустарні золотошукачі загинули під час авіаудару 10 жовтня. Серед загиблих був 16-річний Алтаєб Альхаді, який працював на копальні лише кілька місяців. Як повідомляє Al Jazeera, удар приписують єгипетським військовим.

Алтаєб осиротів у шість років: його батько загинув після обвалу колодязя, а мати померла через два місяці. У 14 років хлопець поїхав із села Галлі у штаті Білий Ніл на північ Судану, щоб заробляти гроші для молодших братів і сестер та допомогти їм продовжити навчання.

Робота на копальні

Спершу підліток працював у транспорті та на інших роботах, але згодом почав шукати золото в горах. Разом із приблизно 15 молодими людьми й дітьми він видобував золото з каміння простими інструментами. Зібраний матеріал гірники доставляли до сусідніх млинів для переробки.

За словами одного з гірників, група могла працювати два-три тижні, щоб знайти грам золота або менше. Після продажу такого обсягу учасники ділили приблизно 100 доларів. Заробіток залежав від кількості знайденого золота, витрат на обладнання та пальне, а також домовленостей з інвесторами чи власниками техніки.

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Очевидець розповів, що менш ніж за пів години після прощання з Алтаєбом почув вибухи. За його словами, люди почали тікати в різні боки, а кілька ударів сталися протягом кількох хвилин. Пораненого підлітка перенесли у безпечніше місце біля гори, однак він помер за кілька годин.

Ризики кустарного видобутку

Після початку війни між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки у 2023 році тисячі людей, які не мали інших джерел доходу, почали працювати на кустарних золотих копальнях півночі Судану. Окрім авіаударів, гірники ризикують через обвали шахтних стовбурів, нестійкий ґрунт і обмежений доступ до медичної допомоги у віддалених районах.

За даними Chatham House, у 2024 році на кустарний і малий видобуток припало 53,71 тонни, або близько 83% задекларованого видобутку золота Судану на територіях під контролем уряду. У цьому секторі в усіх 18 штатах країни були зайняті близько мільйона людей, а щорічно він приносив країні приблизно 1 млрд доларів.

Єгипетська влада звинувачувала суданських золотошукачів у перетині кордону та, за повідомленнями, пов'язувала окремих із них із контрабандою золота, наркотиками й торгівлею людьми. Незалежних доказів на підтримку цих тверджень небагато. Суданський військовий лідер Абдель Фаттах аль-Бурхан, за повідомленнями, доручив створити комісію за участю прокурорів, представників судової влади та силових структур для розслідування атаки.

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