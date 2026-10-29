Щонайменше шестеро людей загинули через циклон Арнаб в Індії — Channel NewsAsia

На східному узбережжі Індії щонайменше шестеро людей загинули після проходження циклону Арнаб, який приніс сильні зливи та поривчастий вітер. У низці районів штату Андхра-Прадеш також залишалися перебої з електропостачанням, повідомляє Channel NewsAsia.

Різні дані про кількість загиблих

Представник уряду штату Андхра-Прадеш заявив про шістьох загиблих. Водночас газета The Times of India з посиланням на місцевих посадовців повідомила про дев’ять жертв. За її даними, люди загинули внаслідок ураження струмом, падіння дерев і обвалення будинків.

Індійський метеорологічний департамент класифікував Арнаб як дуже сильний циклонічний шторм — третю за найвищим рівнем категорію у своїй шкалі. Циклон вийшов на суходіл в Андхра-Прадеш уранці 28 жовтня.

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Пошкоджені електромережі та евакуація

За словами головного міністра штату Нари Чандрабабу Найду, стихія пошкодила щонайменше 15 тисяч опор ліній електропередачі. Електропостачання відновили в більшості округів, однак у Конасімі та Західному Годаварі воно ще залишалося порушеним.

Напередодні приходу циклону в штатах Андхра-Прадеш і Одіша евакуювали понад 180 тисяч людей. Частину шкіл закрили, а деякі рейси поїздів і літаків скасували.

Також біля узбережжя Андхра-Прадеш через неспокійне море залишалося заблокованим вантажне судно під прапором Маршаллових Островів, на борту якого перебувають 20 членів екіпажу. Циклон сформувався над Бенгальською затокою.

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