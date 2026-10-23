Шейх Тіаб зустрівся з прем’єр-міністром Моді в Нью-Делі — The National

Шейх Тіаб бін Мохамед у Нью-Делі, Індія, провів переговори з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Зустріч відбулася у п'ятницю на полях дводенного Всесвітнього саміту NDTV, повідомляє The National.

Розвиток партнерства

Сторони обговорили шляхи розширення двосторонніх зв'язків у межах всеосяжного стратегічного партнерства між Об'єднаними Арабськими Еміратами та Індією. Також вони розглянули теми саміту: зміни у світовій економіці, роль штучного інтелекту й технологій у розвитку, а також значення міжнародних партнерств для реагування на актуальні виклики.

Відносини між ОАЕ та Індією тривають від часу утворення Еміратів. В ОАЕ проживають близько чотирьох мільйонів громадян Індії — це найбільша спільнота іноземців у країні.

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Інші контакти між ОАЕ та Індією

Раніше того тижня заступник прем'єр-міністра та міністр закордонних справ ОАЕ шейх Абдулла бін Заїд зустрівся в Мумбаї з міністром закордонних справ Індії Субраманіямом Джайшанкаром. Він заявив, що партнерство двох країн продовжує набирати обертів і допомагає зміцнювати їхню роль у глобальному економічному зростанні.

У травні Моді відвідав ОАЕ та зустрівся з президентом шейхом Мохамедом. У січні шейх Мохамед здійснив робочий візит до Нью-Делі, де сторони домовилися поглиблювати співпрацю у сферах штучного інтелекту, економіки та продовольчої безпеки.

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