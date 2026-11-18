Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум зустрілася з президентом США Дональдом Трампом у Шеньчжені, Китай, під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Їхня 20-хвилинна розмова була переважно присвячена торговельним переговорам між країнами, повідомляє UPI.

Після зустрічі Шейнбаум опублікувала у соцмережі X фотографію з Трампом і назвала переговори дуже добрими. Під час відеозв'язку з журналістами в Мексиці вона сказала, що Трампа поінформували про консультації мексиканського міністра економіки з американськими колегами та що сторони досягають значного прогресу.

Торговельна угода

Перед зустріччю Шейнбаум заявляла, що головною темою має бути перебіг переговорів щодо Угоди США—Мексика—Канада. Ця угода, що діє з 2020 року, регулює значну частину торгівлі між трьома країнами Північної Америки.

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У липні США відхилили пропозицію продовжити угоду ще на 16 років на чинних умовах. Відтоді вона підлягає щорічному перегляду, доки три країни не домовляться про її продовження. Мексика також прагне зниження американських мит для сталеливарної, алюмінієвої та автомобільної галузей.

Мита і міграція

Шейнбаум не виключала, що на переговорах можуть порушити питання міграції, якщо Трамп виявить до нього інтерес. 12 листопада він погрожував подвоїти мита на мексиканські товари, якщо мексиканська влада не зупинить каравани мігрантів, які прямують до кордону зі США.

Президентка Мексики також повідомила, що планує зустрітися з Трампом у грудні в Маямі під час саміту Групи двадцяти. За даними мексиканських медіа, зустріч у Шеньчжені стала третьою особистою зустріччю двох лідерів після їхнього вступу на посади.

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