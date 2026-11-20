Американський тенісист Бен Шелтон у Турині, Італія, вийшов до півфіналу підсумкового турніру ATP після перемоги над Рафаелем Ходаром — 7:6, 7:5. Цей результат забезпечив Шелтону друге місце в групі Джона Макінроя та перший у кар’єрі вихід до четвірки найсильніших на змаганнях.

У півфіналі Шелтон зустрінеться з іспанцем Карлосом Алькарасом. Як повідомляє Sky Sports, це буде перша зустріч тенісистів після фіналу паризького турніру Masters, де Алькарас узяв реванш за поразку у чвертьфіналі US Open.

Складний матч із Ходаром

Ходар створив Шелтону проблеми у стартовому сеті та мав кілька брейк-пойнтів. Американець один раз віддав свою подачу, а матч тривав понад дві години. Після гри Шелтон назвав 20-річного суперника одним із найкращих молодих талантів тенісу за тривалий час. Ходар став першим гравцем, який кваліфікувався на підсумковий турнір ATP у сезоні свого дебюту на рівні основного туру.

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Звєрєв виграв групу

Перше місце в групі Джона Макінроя посів Александр Звєрєв, який обіграв Артура Фіса з рахунком 6:4, 7:6. У другому сеті суперники не зробили жодного брейку, а Звєрєв оформив третю поспіль перемогу на груповому етапі. У півфіналі він зіграє з переможцем матчу Даніїла Медведєва та Френсіса Тіафо.

Алькарас мав завершити груповий етап матчем проти Флавіо Коболлі в п’ятницю. Під час перемоги над Медведєвим іспанцеві зафіксували ліве стегно тейпом. У парному розряді чинні чемпіони Генрі Паттен і Гаррі Геліеваара поступилися французам Тео Аррібажу та Альбано Оліветті — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).

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