Найсучасніші ШІ-агенти від OpenAI, Anthropic і Meta не змогли успішно виконати понад третину спроб виконання повсякденних завдань у новому бенчмарку ShellBench. У 15,7% усіх спроб моделі не дотрималися щонайменше однієї вимоги безпеки, що могло призвести до небажаних наслідків, повідомляє TechCrunch.

ShellBench створили спільно з дослідниками The OpenClaw Foundation, Parsewave, Hugging Face, Red Hat та Каліфорнійського університету в Берклі. Для оцінювання використали понад 10 млн анонімізованих реальних взаємодій із ШІ-агентами. Бенчмарк перевіряє, як системи виконують багатокрокові персональні доручення у середовищі з електронними листами, календарями, таблицями, квитанціями, чатами, застарілою інформацією та фішинговими спробами.

Проблеми з безпекою та послідовністю

Найвищий результат у тесті показала модель OpenAI GPT-6 Astra, однак навіть вона успішно виконала завдання в усіх трьох однакових запусках менш ніж у половині випадків. Дослідники тричі запускали кожне завдання за ідентичних умов, щоб перевірити послідовність роботи моделей.

Приблизно 10% спроб, які загалом давали правильний результат, водночас не відповідали хоча б одному критерію безпеки. Зокрема, агенти не враховували необхідність забрати дитину зі школи у 79,5% випадків. Під час роботи із записами про передачу ноутбука вони у 18,6% спроб не розпізнали та не приховали конфіденційний токен для банківського завантаження. В іншому завданні системи у 40,3% випадків рекомендували дубльовані або неправильні платежі за рахунками.

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Результат залежить і від програмного середовища

Автори тесту також порівнювали роботу моделей у різних програмних середовищах, які визначають доступ агента до даних, інструментів і можливість виконувати дії. Вибір моделі загалом сильніше впливав на результат, однак для більш потужних моделей роль такого середовища зростала.

Наприклад, GPT-6 Astra випередила Claude Fable 5.2 від Anthropic у середовищі Pi, але поступилася їй у Claude Code. Модель Meta Muse Wonder Full набрала 56% у Pi та 38,1% у Claude Code, тоді як Muse Wonder 1.0 мала середній показник успішності 39,7% у п’яти протестованих середовищах.

Водночас дослідники не тестували моделі у власних програмних середовищах споживчих продуктів Muse, Dots і Claude Duet. Тому результати ShellBench можуть не повністю відображати досвід користувачів цих сервісів.

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