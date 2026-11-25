Створений за допомогою штучного інтелекту білок RF-409 активував дефектні рецептори інсуліну в лабораторних мишей, коли звичайний інсулін не давав помітного ефекту. Як повідомляє Live Science, у мишей із генетично зумовленою тяжкою інсулінорезистентністю білок знизив рівень цукру в крові, зменшив ушкодження підшлункової залози та запобіг небезпечній втраті ваги.

Інший спосіб активації рецептора

Інсулін у нормі зв’язується з рецепторами на поверхні клітин і запускає сигнали, які допомагають знижувати концентрацію глюкози в крові. Мутації в гені рецептора інсуліну можуть порушувати цей механізм; із успадкованими формами інсулінорезистентності пов’язують понад 150 таких мутацій.

Дослідники зосередилися на мутації, яку раніше виявили у пацієнтів із синдромом Донох’ю — однією з найтяжчих форм цього порушення. За такого стану діти можуть мати дуже високий рівень цукру після їжі, надто низький між прийомами їжі та проблеми з ростом. Мутація змінює важливу частину рецептора й не дозволяє інсуліну приєднатися до нього.

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Комп’ютерне моделювання показало, що RF-409 може обійти ділянку рецептора, порушену мутацією, та утримати його у формі, потрібній для передавання сигналів усередину клітини. У генетично модифікованих мишей із цією мутацією введення інсуліну не спричинило суттєвого зниження рівня глюкози, тоді як RF-409 зменшив його приблизно на 60% упродовж двох годин.

Результати та обмеження

Після 14 днів лікування п’ять мишей, які отримували RF-409, мали нижчий рівень цукру, підтримували масу тіла та зберегли більше черевного жиру, ніж п’ять тварин контрольної групи, яким вводили фізіологічний розчин. У них також зафіксували менше ушкоджень підшлункової залози.

У попередніх експериментах на здорових мишах і тваринах з ожирінням RF-409 також знижував рівень цукру. У кровотоці мишей цей білок мав майже у 60 разів довший період напіврозпаду, ніж інсулін. Водночас підхід, за оцінкою дослідників, навряд чи спрацює за мутацій, які не дають рецептору дістатися поверхні клітини або повністю блокують передавання сигналів. Науковці планують перевірити дію білка в різних тканинах і його безпеку за тривалішого застосування.

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