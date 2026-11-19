ШІ-компанія Anthropic розпочала торги на біржі Nasdaq після первинного публічного розміщення акцій, яке залучило $81 млрд. Як повідомляє France 24, це стало найбільшим IPO в історії та перевищило результат розміщення SpaceX, яка в червні залучила близько $75 млрд.

Параметри розміщення

Anthropic встановила ціну розміщення на рівні $83 за акцію — вище, ніж очікувалося. Пропозиція складалася з 980 млн акцій: приблизно 956 млн продала сама компанія, а решту — акціонери, які продавали свої акції.

Водночас оцінка SpaceX залишається вищою: станом на середу її оцінювали приблизно у $1,9 трлн. Партнер і старший керуючий директор Yorkville Ives & Co Ден Айвз назвав цінові параметри Anthropic свідченням значного попиту інвесторів на велике IPO у сфері ШІ.

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Борги та витрати на інфраструктуру

Anthropic уже має $6,2 млрд боргу, який у фінансових документах характеризує як значний. За стандартними бухгалтерськими правилами компанія є збитковою; за оцінкою France 24, це свідчить про обмежені ресурси для виплати відсотків і погашення основної суми боргу.

Компанія також повідомила про укладені договори оренди та інші угоди, які передбачають витрати на обчислювальні потужності й інфраструктуру на $900 млрд у найближчі роки. Із цієї суми $70 млрд вона має витратити протягом наступних 12 місяців.

Anthropic заснували у 2021 році колишні керівники OpenAI. Компанія конкурує з OpenAI, Google, стартапами у США та Китаї, а також ШІ-підрозділом SpaceX. За даними France 24, OpenAI не планує виходити на біржу до наступного року.

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