ШІ-компанія Anthropic, штаб-квартира якої розташована в Сан-Франциско, США, за даними обізнаної особи, встановила ціну акцій під час первинного публічного розміщення на рівні 83 доларів за штуку. Це вище за цільовий діапазон у 70–78 доларів за акцію, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Ціна вища за запланований діапазон

Співрозмовник Reuters попросив не називати його імені, оскільки інформація ще не була публічною. Він також повідомив, що обсяг пропозиції збільшили. Anthropic відмовилася коментувати ціну розміщення.

За даними Reuters, це IPO може стати одним із найбільших на фондовому ринку та першим виходом на біржу великого розробника передових моделей штучного інтелекту. Раніше агентство повідомляло, що попит під час презентацій для потенційних інвесторів у кілька разів перевищив кількість запропонованих акцій.

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Тиск на акції ШІ-компаній

Anthropic виходить на публічний ринок на тлі занепокоєнь щодо оцінок технологічних компаній і витрат на інфраструктуру для розробки та роботи моделей штучного інтелекту. За даними Reuters, акції виробників чипів і хмарних компаній останніми тижнями перебували під тиском через ці чинники.

Найближчий конкурент Anthropic, OpenAI, також може провести публічне розміщення вже наступного року. Про ціну акцій Anthropic першою повідомила Bloomberg News.

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