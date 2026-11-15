ШІ на ЕКГ виявив сигнал ризику раптової серцевої смерті — ScienceDaily

Дослідники Каліфорнійського університету в Берклі, США, розробили систему штучного інтелекту, яка знаходить на звичайних електрокардіограмах сигнал, пов’язаний із підвищеним ризиком раптової серцевої смерті. Як повідомляє ScienceDaily, алгоритм навчали на понад 440 тисячах ЕКГ, зібраних у Швеції, а згодом перевірили на додаткових даних пацієнтів зі США та Тайваню.

Для навчання системи електричні патерни на ЕКГ порівнювали з даними свідоцтв про смерть. ШІ виявляв малопомітні комбінації хвиль, піків та інших характеристик запису, які були пов’язані з подальшою раптовою смертю через серцеві причини. Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

Порівняння з чинним скринінгом

Звичайна оцінка ризику значною мірою спирається на показник того, яку частку крові серце виштовхує за одне скорочення. Цей параметр використовують, зокрема, щоб визначити, чи може пацієнтові бути потрібен імплантований кардіовертер-дефібрилятор.

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За даними дослідників, традиційні підходи дали змогу виділити групу з річним показником раптової серцевої смерті 4,6%. Алгоритм натомість визначив групу, де цей показник становив 7%. Система також виявила ширшу групу людей із підвищеним ризиком, яких за чинними медичними настановами переважно віднесли б до відносно низького ризику.

Впровадження в медичних системах

Раптова зупинка серця відрізняється від інфаркту: вона виникає через збій електричних сигналів, що координують серцевий ритм, тоді як інфаркт пов’язаний із блокуванням або значним обмеженням кровотоку до частини серцевого м’яза. За наведеними у дослідженні даними, близько 90% людей, у яких раптова зупинка серця сталася поза лікарнею, помирають протягом кількох хвилин.

Науковці співпрацюють із медичними системами у Швеції, Тайвані та США, щоб інтегрувати алгоритм у бази даних ЕКГ. За запропонованим підходом пацієнтам, чиї записи система оцінить як високоризикові, можуть запропонувати триваліший моніторинг електричної активності серця за допомогою спеціального пластиру. Це має допомогти з’ясувати, які біологічні зміни лежать в основі сигналів, виявлених ШІ.

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