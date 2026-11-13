ШІ назвали головним ризиком для фінансової системи США в опитуванні ФРС — Channel NewsAsia

У США ризики, пов’язані зі штучним інтелектом, стали найчастіше згадуваною загрозою фінансовій стабільності у новому піврічному звіті Федеральної резервної системи. Як повідомляє Channel NewsAsia, у вересні та жовтні ШІ назвали суттєвим ризиком 87% контактів, опитаних ФРС, тоді як у травні таку відповідь дали 50% респондентів.

Побоювання щодо ринків і кібератак

Учасники опитування звернули увагу на загрозу кібератак, складні схеми фінансування проєктів, пов’язаних зі ШІ, а також на можливість масштабної корекції ринку у разі сповільнення прибутків компаній сектора. Другим за частотою ризиком респонденти назвали загальну корекцію вартості ризикових активів — її вказали 52% опитаних.

Ще 48% учасників опитування висловили занепокоєння високими довгостроковими відсотковими ставками. Кібератаки та стійкість державного боргу як загрози назвали по 43% респондентів.

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Зростання боргового фінансування

ФРС окремо проаналізувала швидке збільшення випуску боргових зобов’язань для дата-центрів та іншої інфраструктури передових обчислень. До жовтня 2026 року обсяг такого боргового фінансування сягнув 680 млрд доларів — це у п’ять разів більше, ніж за весь 2023 рік.

Позики для інфраструктури передових обчислень нині становлять майже третину всіх випусків інвестиційного корпоративного боргу нефінансових компаній, тоді як три роки тому їхня частка була меншою за 6%. За даними ФРС, сукупний обсяг боргу, гарантій і договорів оренди, що ще не набули чинності, для такої інфраструктури може перевищувати 3 трлн доларів.

Регулятор зазначив, що взаємопов’язаність компаній, які будують дата-центри, публічних кредитних ринків, приватних кредиторів і спеціалізованих фінансових структур створює вразливості, які потребують ретельного моніторингу. ФРС також вказала, що високі оцінки активів частково підтримуються інтересом інвесторів до ШІ.

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