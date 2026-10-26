В Австралії ШІ-інструмент Areto за три місяці позначив майже 5 тисяч погроз і коментарів із насильницькою лексикою на сторінках 22 політиків від Лейбористської партії. Із понад 460 тисяч проаналізованих коментарів приблизно половину система класифікувала як образливі, повідомляє ABC News Australia.

Плагін Areto використовує штучний інтелект для виявлення та приховування образливих і загрозливих повідомлень. За результатами аналізу, близько 190 тисяч коментарів містили персональні нападки. Найпоширенішими категоріями стали гендерно зумовлені образи, расизм і трансфобія.

Погрози та насильницька лексика

Серед коментарів система зафіксувала 2497 погроз і 2487 повідомлень із насильницькою лексикою. Найбільше атак зазнавали сторінки політиків із високою публічною впізнаваністю: на одному з акаунтів Areto позначив 57 522 образливі коментарі.

Близько 94% усіх проаналізованих повідомлень припали на Facebook, де образливими визнали 51% коментарів. В Instagram цей показник становив 42%, а в TikTok — 21% від значно меншої кількості коментарів.

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Захист працівників і родин

Міністерка фінансів і у справах жінок Кеті Галлагер заявила, що інструмент не відсіює критики уряду або його політики, але дає перепочинок її співробітникам та іншим людям від образливого контенту. Міністерка житлового будівництва Клер О'Ніл назвала необхідність такого програмного забезпечення трагічною та звинуватила соціальні платформи у недостатній реакції на небезпечний контент.

Депутатка від Боннера Кара Кук повідомила, що Areto приховав 15 244 коментарі, переважно на її сторінці у Facebook. За її словами, дописи про її сім'ю, зокрема трьох дітей із корінних народів Австралії, часто супроводжувалися расистськими коментарями.

Очільник Департаменту прем'єр-міністра і кабінету міністрів Стівен Кеннеді також заявив, що державні службовці дедалі частіше стикаються з онлайн-знущаннями. Він закликав парламентарів модерувати коментарі під своїми публікаціями та видаляти образи на адресу посадовців.

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