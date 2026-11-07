ШІ розпізнав птахів виду Seiurus aurocapilla за співом із точністю до 96% — Science News

Дослідники у США та Канаді протестували систему на основі штучного інтелекту, яка може розпізнавати окремих птахів за їхнім співом і відстежувати їх у часі. На перевірочних записах птахів виду Seiurus aurocapilla модель правильно пов’язувала пісні з конкретними особинами з точністю до 96%, повідомляє Science News.

Записи з Пенсильванії та Альберти

Команда дослідника машинного навчання Сема Леппа використала аудіозаписи з понад 100 локацій у Пенсильванії, зроблені протягом чотирьох років. Модель виокремлювала ознаки, які роблять пісні унікальними, і групувала подібні записи. Дослідники припускали, що кожна така група відповідає одному птахові.

Метод перевірили на іншому масиві записів, зібраних в Альберті, Канада. Дослідник Скотт Вілсон близько десяти років тому встановив там мережу мікрофонів у районі, де вивчав цих птахів. Значне аудіопокриття дозволило пов’язати кожну пісню з певною територією та конкретною особиною. Після обробки цих записів модель змогла правильно зіставляти пісні з окремими птахами з точністю до 96%.

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Альтернатива кільцюванню

Традиційно біологи відловлюють птахів і маркують їх кільцями на лапах, а згодом шукають позначених особин, щоб оцінити виживання. Такий підхід потребує значної польової роботи, а відлов і кільцювання можуть спричиняти птахам стрес. Кільця також іноді пошкоджуються або губляться, що може впливати на точність даних.

Самці Seiurus aurocapilla щороку займають і повертаються на певну територію. Тому для оцінювання виживання дослідники можуть встановлювати мікрофони в лісових ділянках, де птахи розмножуються, і визначати, які самці повернулися. Метод наразі ідентифікує лише самців цього виду, що співають.

Підхід не замінює відлов повністю, оскільки він дає важливі відомості про фізичний стан птахів, зокрема про жирові запаси для міграції. Результати описано в роботі, опублікованій у журналі Nature Methods. За словами Леппа, для застосування методу до інших видів потрібні перевірені дані про те, які пісні належать конкретним особинам.

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