ШІ-видавець Spines залучив $64 млн для автоматизації книговидання — Fortune

Платформа Spines, що має офіси в Ізраїлі та Нью-Йорку й використовує штучний інтелект для підготовки, видання та просування книжок, залучила $64 млн фінансування. Як повідомляє Fortune, компанія планує спрямувати кошти на розвиток продукту та вихід на інші англомовні ринки.

Структура фінансування

Пакет фінансування включає $29 млн у раунді Series A-1, який очолила венчурна компанія Zeev Ventures. У раунді також взяли участь Aleph, NordStar, M-Fund, LionTree та бізнес-ангел Ден Сенор. Ще $35 млн Spines отримає у вигляді кредитної лінії для фінансування зростання від інвестиційної компанії Twelve.

Компанія не розкрила свою оцінку після залучення капіталу. За словами засновника і генерального директора Spines Єгуди Ніва, показник виручки в річному обчисленні сягнув $50 млн, що на 400% більше, ніж роком раніше.

Послуги для авторів

Spines працює за моделлю гібридного видавництва: автори сплачують початкову плату за послуги, а компанія також отримує частку роялті від продажів. Пакети коштують від близько $3 тис. до $20 тис.; найчастіше автори обирають варіанти за $5–7 тис. Автори отримують 80% чистих роялті, тоді як раніше їхня частка становила 70%.

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Письменники завантажують готовий рукопис, після чого ШІ-агенти допомагають із редагуванням, коректурою, версткою, створенням обкладинки, підготовкою електронної та друкованої версій, перекладом, аудіокнигами й маркетинговими кампаніями. Платформа розповсюджує книжки через понад 100 каналів, зокрема Amazon, Barnes & Noble та Baker & Taylor.

Spines повідомляє, що опублікувала книжки понад 8 тис. авторів — загалом близько 12 тис. назв. За словами Ніва, щомісяця до сервісу приєднуються приблизно 400 нових письменників. Компанія заявляє, що публікує лише книжки, написані людьми, та застосовує програмне забезпечення для виявлення рукописів, згенерованих ШІ.

За словами Ніва, у Spines працюють близько 350 людей, із яких приблизно 50 займаються дослідженнями та розробкою. Керівництво й команда досліджень базуються в ізраїльській Герцлії, а більшість працівників компанії працюють у Східній Європі, США та Латинській Америці.

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