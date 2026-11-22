Дослідники Університету Плімута в Уельсі розробили систему штучного інтелекту для оцінювання ризику раку сечового міхура за електронними медичними записами. У деяких пацієнтів модель виявляла приховані сигнали, що простежувалися до п’яти років перед встановленням діагнозу, повідомляє ScienceDaily.

Команда під керівництвом професора Шан-Міна Чжоу проаналізувала записи майже 70 тисяч пацієнтів за 1995–2020 роки. Модель PRECISE-AGZ оцінила 48 261 можливий показник, зокрема інформацію про куріння, фізичну активність і застосування ліків, та відібрала 38 ознак, найкорисніших для прогнозування ризику.

Точність моделі

Система правильно ідентифікувала 85% пацієнтів із раком сечового міхура та коректно класифікувала 91% людей без цього захворювання. За даними дослідників, модель перевершила чинні рекомендації Національної служби охорони здоров’я Великої Британії щодо направлення пацієнтів на обстеження.

Модель продемонструвала здатність виявляти ризик за 12 місяців до офіційного діагнозу. Нині одним з основних приводів для додаткової перевірки є видима кров у сечі, однак цей симптом також може бути пов’язаний із каменями в нирках або захворюваннями простати. Підтвердження діагнозу потребує цистоскопії — інвазивного огляду сечового міхура за допомогою тонкого інструмента з камерою.

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Асоціації потребують додаткової перевірки

Модель підтвердила значення відомих факторів ризику, зокрема куріння та крові в сечі, але також виявила несподівані статистичні зв’язки. У пацієнтів із хворобою Паркінсона або деменцією ризик раку сечового міхура був нижчим, а тривале застосування тамоксифену асоціювалося з вищим ризиком.

Науковці наголосили, що ці результати не доводять ані захисного ефекту хвороби Паркінсона чи деменції, ані причинного зв’язку між тамоксифеном і раком. Система також поділяла пацієнтів на групи низького ризику, невизначеного ризику та високого ризику залежно від розрахованої ймовірності захворювання.

Усі дані дослідження походили з бази SAIL в Уельсі. Перед клінічним застосуванням модель необхідно перевірити на інших групах пацієнтів і в інших системах охорони здоров’я, а також додатково дослідити можливі причинні зв’язки. Роботу опублікували в IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

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