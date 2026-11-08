Шимон Доленга виборов бронзу на 100 м у Дакарі — Interia Sport

Польський спринтер Шимон Доленга здобув бронзову медаль у фіналі бігу на 100 метрів на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, Сенегал. 17-річний спортсмен із клубу «Фенікс» із Седльців подолав дистанцію за 10,61 секунди.

Фініш у трійці

Перемогу в забігу здобув нігерієць Гіфт Брайт із результатом 10,28 секунди, який став його особистим рекордом. Срібну нагороду виборов китайський легкоатлет Хан'юй Чжан — 10,57 секунди. Четвертим фінішував італієць Лоренцо Капелліні, який поступився Долензі вісьмома сотими секунди.

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Фінал відбувався за температури понад 35 градусів Цельсія та за попутного вітру швидкістю 1,7 метра за секунду. Доленга стартував із п'ятої доріжки. Перед змаганнями його найкращий результат становив 10,49 секунди — цього сезону він повторив цей час.

Другий польський медаліст у легкій атлетиці

Бронза Доленги стала другою медаллю польської команди в легкоатлетичних дисциплінах на Іграх у Дакарі. Раніше третє місце у стрибках із жердиною посіла Лена Качковська. Як повідомляє Interia Sport, наступного дня Польщу мали представляти Ерик Тройнар у бігу на 110 метрів із бар'єрами та Давид Баранський у стрибках у висоту.

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