В Ізраїлі Служба загальної безпеки Шин Бет повідомила про додаткові матеріали у перевірці підозр щодо можливого іноземного втручання у вибори до 26-го Кнесету. Поліція раніше передала юридичну оцінку, за якою на цьому етапі недостатньо підстав підозрювати злочини проти безпеки, повідомляє Jerusalem Post.

Спільна перевірка матеріалів

Представники Шин Бет, Національного підрозділу поліції з розслідування шахрайства та Державної прокуратури зустрілися в середу ввечері для подальшого вивчення матеріалів. У Шин Бет вважають, що розслідування ще не вичерпано, і повідомили поліції про дані, які потребують додаткової перевірки.

Ключовим питанням залишається те, чи можуть ці відомості змінити висновки поліції. Наразі невідомо, чи вплинуть додаткові матеріали на оцінку правоохоронців щодо можливих правопорушень.

Підозри щодо іноземного фінансування

Перевірку почали після того, як Шин Бет незадовго до виборів отримала розвідувальну інформацію про можливі спроби вплинути на голосування через кошти, переказані іноземними структурами. За повідомленнями Walla, слідчі також розглядали можливу причетність структур, пов’язаних з Іраном, Туреччиною та Катаром, а також підозри в роздачі грошей і пільг виборцям в арабській громаді.

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Голова Центральної виборчої комісії, суддя Ноам Сольберг, доручив перевірити отриману інформацію. Водночас між Шин Бет і офісом генеральної прокурорки виникли розбіжності щодо статусу перевірки: служба безпеки наполягала на ширшому безпековому розслідуванні, тоді як офіс генеральної прокурорки не погодився з такою кваліфікацією справи.

За даними Walla, Моссад завершив власну перевірку та передав її результати Шин Бет напередодні обговорення спільної слідчої групи. Тепер увага слідства зосереджена на можливих порушеннях правил фінансування політичних партій, а висновки очікують передати на розгляд генеральній прокурорці Галі Бахарав-Міарі.

Раніше Сольберг відхилив вимогу партії «Лікуд» відкласти оприлюднення результатів виборів. Він зазначив, що зібрані матеріали не дають підстав ставити під сумнів результати голосування загалом.

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