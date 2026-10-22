Шин-Бет повідомив про видалення акаунтів через можливий іноземний вплив — Jerusalem Post

В Ізраїлі з платформ соціальних мереж видалили кілька акаунтів, які, за оцінкою служби безпеки Шин-Бет, могли використовуватися для іноземного впливу на майбутній виборчий процес. Про це у четвер, 22 жовтня, повідомило видання Jerusalem Post.

Дії щодо акаунтів

У Шин-Беті заявили, що виявлені облікові записи здійснювали діяльність, яка могла створити можливості для зовнішнього впливу на виборчий процес. За даними служби, ці акаунти видалили.

Шин-Бет також повідомив, що продовжить працювати для збереження чесності виборів і демократичного процесу. У повідомленні не уточнюються кількість видалених акаунтів, соціальні платформи або країна, яку могли підозрювати у впливі.

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Заява Нетаньягу

Напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю Jerusalem Post заявив, що Іран та його регіональні проксі розглядали способи впливу на майбутні вибори. Він попередив, що Ізраїль відповість силою, якщо такі спроби відбудуться.

Нетаньягу також назвав вибори стратегічним протистоянням і перелічив політичних діячів та організації, які, за його словами, прагнуть його поразки.

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