В Ізраїлі служба безпеки Шин Бет вивчає підозри, що Палестинська адміністрація могла переказати гроші представникам арабських політичних партій, аби вплинути на вибори 27 жовтня. Про це з посиланням на телеканал N12 повідомляє Jerusalem Post.

Розслідування щодо ймовірної причетності Палестинської адміністрації перебуває на початковому етапі. Слідчі ще не встановили, чи відбувався переказ коштів, якою могла бути сума та для чого вони могли призначатися.

Підозри щодо коштів із Катару

Цю перевірку проводять у межах ширшого розслідування про можливе іноземне втручання у вибори. Воно також стосується тверджень, що гроші з Катару могли надійти політичному діячеві з Об'єднаного списку, до якого входять арабські партії Хадаш, Тааль і Балад.

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За даними N12, слідчі нібито встановили маршрут, яким кошти з Катару потрапили до представника Об'єднаного списку. Їх, імовірно, могли використати для заохочення виборців прийти на дільниці. Раніше Шин Бет почав перевірку підозр, що неназваний чинний депутат Кнесету від Об'єднаного списку отримав із Катару кілька тисяч шекелів, які згодом використали у виборчій кампанії.

Суперечка довкола допитів

Тим часом партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» звинуватила генеральну прокурорку Галі Бахарав-Міару в перешкоджанні розслідуванню. За повідомленням Channel 13, вона вимагала свого дозволу на допит парламентських помічників Об'єднаного списку.

За інформацією каналу, Бахарав-Міара вважала, що через підозри стосовно депутата допити парламентських помічників мають відбуватися за процедурами, пов'язаними з депутатською недоторканністю. Вона вимагала, щоб слідчі спершу зібрали доказову базу щодо підозр проти депутата, а вже потім розглядали можливість допиту депутата та його парламентських помічників. «Лікуд» назвав це вибірковим застосуванням закону та закликав дозволити Шин Бет завершити перевірку.

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