Широке геномне тестування пов’язали з довшою виживаністю при раку легень — News-Medical

У США широке геномне секвенування пухлини перед початком лікування поширеного недрібноклітинного раку легень пов’язали з довшою виживаністю пацієнтів. Дослідження, опубліковане в листопадовому випуску JNCCN — Journal of the National Comprehensive Cancer Network за 2026 рік, проаналізувало реальні клінічні дані понад 35 тисяч пацієнтів, яких лікували в академічних і громадських онкологічних практиках США у 2016–2022 роках.

Різниця у виживаності

Як повідомляє News-Medical, пацієнти, яким до першої лінії терапії проводили широке геномне секвенування, у середньому жили на два місяці довше за тих, хто пройшов обмежене тестування одного або двох біомаркерів. Також у цій групі спостерігали помірне поліпшення виживаності без прогресування хвороби.

Широке геномне тестування передбачає одночасний аналіз десятків або сотень генів. Автори зазначили, що воно могло допомогти виявити ширший спектр біомаркерів пухлини, за якими можна підібрати таргетне лікування.

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Таргетна терапія

Згідно з результатами роботи, таргетну терапію отримали 19% пацієнтів після широкого геномного секвенування, тоді як у групі з вузьким тестуванням цей показник становив 16%.

Співстарший автор дослідження Раві Б. Паріх із Медичної школи Університету Еморі та Інституту раку Winship заявив, що широке геномне тестування має стати стандартним підходом для пацієнтів із поширеним раком легень і проводитися до призначення першої лінії терапії. Клінічні настанови NCCN щодо недрібноклітинного раку легень уже рекомендують такий підхід при поширеному або метастатичному захворюванні.

Серед біомаркерів, які можуть допомогти підібрати таргетне лікування, у матеріалі названо EGFR, ALK, ROS1, KRAS G12C, MET, RET і BRAF. Провідна авторка роботи Патрісія Мей Г. Сантос наголосила на потребі забезпечити доступ до комплексного тестування незалежно від страхового покриття, лікаря чи місця проживання пацієнта.

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