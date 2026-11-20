Шість композицій американського музиканта Тома Вейтса, які раніше були доступні лише на вінілі, з’явилися на стримінгових сервісах у складі мініальбому Orphans: Bonus. Їхнє додавання приурочили до 20-річчя бокс-сету Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards, повідомляє Rolling Stone.

Orphans: Bonus уперше вийшов 2009 року, коли бокс-сет Orphans перевидали з компакт-дисків на вінілових платівках. До мініальбому увійшли авторські пісні Вейтса, кавери та спільна композиція.

Пісні з вінілового доповнення

Серед треків — «Pray», записаний разом із авангардним рок-гуртом Book of Knots, який також видавався на лейблі Anti-. Вейтс також виконав фанк-версію пісні Фетса Воллера «Crazy ’Bout My Baby» із фортепіано та власну інтерпретацію «The Cannon Song» Курта Вайля і Бертольта Брехта з The Threepenny Opera.

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До релізу також увійшли «Diamond in Your Mind», написана Вейтсом із його дружиною та авторкою пісень Кетлін Бреннан для постановки Роберта Вілсона Woyzeck, «No One Can Forgive Me but My Baby» та старовинна балада про вбивство «Mathie Grove», яку музикант виконав а капела.

Історія бокс-сету

Оригінальний Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards вийшов на трьох компакт-дисках. Частина Brawlers складалася переважно з жорсткіших блюзових і рок-пісень, Bawlers — з балад, а Bastards містила більш авангардний матеріал. До бокс-сету ввійшли композиції для саундтреків і кавери, зокрема на «The Return of Jackie and Judy» Ramones та «Sea of Love». Реліз номінували на премію Grammy в категорії найкращого сучасного фольк-альбому.

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