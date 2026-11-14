Шість жінок висунули нові звинувачення проти Рассела Бренда — CBC World

У Великій Британії ще шість жінок висунули звинувачення щодо неприйнятної сексуальної поведінки колишнього коміка й актора Рассела Бренда. Про це повідомляє CBC з посиланням на спільне розслідування британських газет The Times і Sunday Times.

Нові свідчення оприлюднили після того, як Бренда засудили до понад 10 років ув’язнення. Суд визнав його винним у зґвалтуванні однієї жінки та трьох сексуальних нападах, скоєних у період із 2004 до 2009 року.

Свідчення шести жінок

Одна зі співрозмовниць The Times заявила, що Бренд продовжив статевий контакт, хоча вона помітила відсутність презерватива та попросила його зупинитися. За її словами, це сталося під час їхніх періодичних стосунків наприкінці 2000-х років, а згодом він надіслав їй повідомлення з вибаченнями.

Інша жінка розповіла, що познайомилася з Брендом у 2007 році, коли їй було 19 років і вона стояла в черзі на його виступ. Вона стверджує, що під час сексуального контакту сказала йому, що їй боляче, та попросила зупинитися, але він не припинив дій.

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Ще одна жінка заявила, що Бренд запросив її до готельного номера, де, за її словами, його поведінка різко змінилася: він почав мацати її та засунув руку їй у штани. Кілька жінок, із якими спілкувалися журналісти, сказали, що познайомилися з ним на комедійних виступах або в ситуаціях, коли, на їхню думку, він використовував популярність, щоб схилити їх піти до готельних номерів.

Судова справа та розслідування

Під час чотиритижневого процесу в Королівському суді Саутворка в Лондоні Бренд заперечував усі обвинувачення. Він наполягав, що сексуальні контакти відбувалися за взаємною згодою. Суд також виправдав його за двома епізодами зґвалтування та одним епізодом спроби вчинити непристойний напад.

За даними поліції, Бренд також залишається фігурантом розслідування щодо ще двох імовірних зґвалтувань, одне з яких стосується дівчини, якій на той час було 16 років. The Times, Sunday Times і програма Dispatches телеканалу Channel 4 уперше повідомили про звинувачення щодо нього у 2023 році.

Документальний фільм Netflix

Того ж дня Netflix випустив документальний фільм Open Secret про кар’єру Бренда та чутки щодо його поведінки. У стрічці його колишня партнерка Джордан Мартін описала Бренда як контролюючого й жорстокого та заявила, що він сексуально напав на неї після сварки.

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